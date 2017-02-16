Alanya'da 'Derya Gülü' bugün sahnede

ALANYA Belediye Tiyatrosu bu sezon 4'üncü yeni oyunuyla 24'üncü sahnesini 'Derya Gülü' ile yapacak. Bu akşam saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan Necati Cumalı'nın yazdığı Derya Gülü, Ege kıyılarında yer alan bir sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı dramı konu alıyor. Oyunda yaşlı balıkçı Haşim Kaptan rolünü Nejat Koper, karısı Meryem rolünü Birke Muratal ve çiftin hayatına girerek tüm dengeleri değiştiren genç balıkçı Sinan rolünü ise Vedat Akbulut oynuyor. Derya Gülü oyununun yönetmeni Murat Atak, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Atak, "Geçmişte sade bir siyah fon ve küçük dekorlarla yaptığımız oyunları son 3-4 oyundur ciddi prodüksiyonlarla gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu bir süreçtir. Alanya Belediye Tiyatrosu artık İstanbul, Eskişehir, Kocaeli gibi büyük şehirlerin ödenekli tiyatrolarının ardından geliyor" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan sanat etkinliklerinin şehirle kaynaşmak için en iyi argümanlardan biri olduğunu aktardı. Yücel, şöyle dedi: "Tiyatro Müdürlüğümüzün altında hem kültür hem de sanatı anlatmak ve yaşatmak adına tiyatroya önem veriyoruz. Tiyatromuzda yaklaşık 3 yıldır 19 eser sahnelendi. Biz faaliyet raporumuzda geçen yıl tiyatromuza 10 bin izleyici hedeflemişiz ama 28 bin kişiye ulaşmışız. Demek ki Alanya Belediyesi güzel işler yapıyor. Hatta edindiğim bilgilere göre Türkiye'deki belediye tiyatroları arasında da ilk 4'e girmiş bir tiyatromuz var. Sadece Alanya'da oyun sergileyen değil, Adana'da, Eskişehir'de, Manavgat'ta hatta Ankara'da kapalı gişe oynayabilen bir ekibimiz var, birçok ödülümüz var."