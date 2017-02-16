Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -4°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88187
ALTIN
146.125
DOLAR
3.6701
STERLIN
4.5781
EURO
3.9123
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Şubat 2017 Alanya -...
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!
Diz protezi yerine kıkırdak nakli!

Alanya'da 'Derya Gülü' bugün sahnede

Alanya Belediye Tiyatrosu sezonun yeni oyunu 'Derya Gülü' ile seyirciyle buluşacak. Yazar Necati Cumalı'nın yazdığı dram eserde, oyuncular Ege balıkçısıyla genç karısı arasındaki hikayeyi seyirciyle paylaşacak

Alanya'da 'Derya Gülü' bugün sahnede

Alanya Belediye Tiyatrosu sezonun yeni oyunu 'Derya Gülü' ile seyirciyle buluşacak. Yazar Necati Cumalı'nın yazdığı dram eserde, oyuncular Ege balıkçısıyla genç karısı arasındaki hikayeyi seyirciyle paylaşacak

16 Şubat 2017 Perşembe 23:03
Alanya'da 'Derya Gülü' bugün sahnede
banner404

ALANYA Belediye Tiyatrosu bu sezon 4'üncü yeni oyunuyla 24'üncü sahnesini 'Derya Gülü' ile yapacak. Bu akşam saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak olan Necati Cumalı'nın yazdığı Derya Gülü, Ege kıyılarında yer alan bir sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı dramı konu alıyor. Oyunda yaşlı balıkçı Haşim Kaptan rolünü Nejat Koper, karısı Meryem rolünü Birke Muratal ve çiftin hayatına girerek tüm dengeleri değiştiren genç balıkçı Sinan rolünü ise Vedat Akbulut oynuyor. Derya Gülü oyununun yönetmeni Murat Atak, Alanya Belediye Tiyatrosu'nun gün geçtikçe geliştiğini söyledi. Atak, "Geçmişte sade bir siyah fon ve küçük dekorlarla yaptığımız oyunları son 3-4 oyundur ciddi prodüksiyonlarla gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu bir süreçtir. Alanya Belediye Tiyatrosu artık İstanbul, Eskişehir, Kocaeli gibi büyük şehirlerin ödenekli tiyatrolarının ardından geliyor" dedi. 
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yapılan sanat etkinliklerinin şehirle kaynaşmak için en iyi argümanlardan biri olduğunu aktardı. Yücel, şöyle dedi: "Tiyatro Müdürlüğümüzün altında hem kültür hem de sanatı anlatmak ve yaşatmak adına tiyatroya önem veriyoruz. Tiyatromuzda yaklaşık 3 yıldır 19 eser sahnelendi. Biz faaliyet raporumuzda geçen yıl tiyatromuza 10 bin izleyici hedeflemişiz ama 28 bin kişiye ulaşmışız. Demek ki Alanya Belediyesi güzel işler yapıyor. Hatta edindiğim bilgilere göre Türkiye'deki belediye tiyatroları arasında da ilk 4'e girmiş bir tiyatromuz var. Sadece Alanya'da oyun sergileyen değil, Adana'da, Eskişehir'de, Manavgat'ta hatta Ankara'da kapalı gişe oynayabilen bir ekibimiz var, birçok ödülümüz var." 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye TiyatrosuDerya GülüYazar Necati CumalıBelediye Tiyatrosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiire doydular
Şiire doydular
Mutfak mirasıyla tanıştılar
Mutfak mirasıyla tanıştılar
Kütüphaneye yoğun ilgi
Kütüphaneye yoğun ilgi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals