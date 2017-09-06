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06 Eylül 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
6 Eylül Günlük Burç Yorumu
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Yurtta hava durumu|6 Eylül Çarşamba 

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

Yurtta hava durumu|6 Eylül Çarşamba 

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:02
Yurtta hava durumu|6 Eylül Çarşamba 
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YAĞIŞLARIN; Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Rize, Karabük'ün kuzey, Amasya'nın batı, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa), Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 

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Hava DurumuRüzgarMeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüAkdeniz
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