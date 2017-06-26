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Sıcaklıklar artıyor| 26 Haziran 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Sıcaklıklar artıyor| 26 Haziran 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

26 Haziran 2017 Pazartesi 09:30
Sıcaklıklar artıyor| 26 Haziran 2017 yurtta hava durumu
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu 27
Trabzon: Az bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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Son Güncelleme: 26.06.2017 09:34
Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkHava Durumu
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