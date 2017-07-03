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Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:26
Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu
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YAPILAN son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın,genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 40
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık 30
Erzurum: Az bulutlu ve açık 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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