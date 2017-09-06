Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 32°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
108966
ALTIN
148.148
DOLAR
3.4423
STERLİN
4.4870
EURO
4.1124
1,5 milyon öğrenci bulaşıcı hastalık riski altında
1,5 milyon öğrenci bulaşıcı hastalık...
Büyük tehlike! Tüm dünyaya hızla yayılıyor
Büyük tehlike! Tüm dünyaya hızla...
Resmen açıklandı! Whatsapp ücretli oluyor
Whatsapp ücretli oluyor
banner468

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 14 il için yağış uyarısı geldi. İstanbul'da öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 14 il için yağış uyarısı geldi. İstanbul'da öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor

06 Eylül 2017 Çarşamba 09:51
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
banner404

METEOROLOJİ, İstanbul için sağanak uyarısında bulundu. Öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

14 İL İÇİN DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,  Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,  Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve  Karadeniz Bölgesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;  Sakarya,  Düzce,  Bolu,  Zonguldak,  Bartın,  Çankırı,  Çorum,  Kastamonu,  Sinop,  Rize,  Karabük'ün kuzey,  Amasya'nın batı,  Trabzon'un doğu ve  Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın;  Ege'nin güneyi ve Batı  Akdeniz'in batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50km/sa), Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 6 İLA 10 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,  Güney Ege ve Batı  Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğu AkdenizDiyarbakırZonguldakKastamonuKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı!
Yurtta hava durumu|6 Eylül Çarşamba 
Yurtta hava durumu|6 Eylül Çarşamba 
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim