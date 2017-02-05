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Meteoroloji'den çok kötü haber

Meteoroloji son dakika haberiyle hava durumunu paylaştı. Haberler kötü...

Meteoroloji'den çok kötü haber

Meteoroloji son dakika haberiyle hava durumunu paylaştı. Haberler kötü...

05 Şubat 2017 Pazar 20:26
Meteoroloji'den çok kötü haber
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ÇARŞAMBA gününe kadar kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem etkili olacak

Hafta ortasına kadar yurdun iç ve batı kesimlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Doğu kesimlerde ise yağış beklenmiyor. Hafta sonuna doğru ise yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olacak.

Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi ve pazar günü kar yağışı etkili olabilir.

Pazartesi günü iç ve batı kesimlerde kısa süreli sağanak yağış geçişleri söz konusu. Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'deki yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Salı günü yurdun batı kesimlerde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Marmara'nın batısı, Ege kıyılarında, Batı Akdeniz'de kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

Çarşamba günü de Marmara bölgesi ve Ege bölgesinde sağanak yağışlar etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde yağış beklentisi yok, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul'da pazartesi günü yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklık 13 derece olacak. Salı ve çarşamba günü ise yağmur bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uzun vadeli hava tahmin haritasına göre, perşembe günü kuzey kesimlerde yağışlar etkili olacak.

Cuma günü ise Trakya'da ve bazı illerde yağış kar yağışı bekleniyor.

Uzun vadeli tahminlere göre, cumartesi günü yurt genelinde yeni bir yağışlı sistemin etkili olması tahmin ediliyor. Birçok ilde kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA CUMARTESİ VE PAZAR'A DİKKAT!

Tahminlere göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur etkili olacak.

Pazar günü ise yağışların kuzey ve doğu kesimlerde etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışının İstanbul'da etkili olması tahmin ediliyor.

Bilgi aldığımız Meteoroloji uzmanı, 6-7 sonrası için verilen tahminlerin değişebileceğini belirterek, çarşamba günü kar yağışı ile ilgili tahminlerin netleşebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
CumartesiPazarİstanbulKar YağışıKötü HaberMeteoroloji
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