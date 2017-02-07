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Başlayacağı gün belli oldu: Kar geliyor

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre kar yağışlarının ne zaman başlayacağı beli oldu

Başlayacağı gün belli oldu: Kar geliyor

Meteorolojinin uzun vadeli tahminlerine göre kar yağışlarının ne zaman başlayacağı beli oldu

07 Şubat 2017 Salı 20:15
Başlayacağı gün belli oldu: Kar geliyor
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İSTANBUL'DA cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.

Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKar
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