Alanya'ya sıcak hava uyarısı

ALANYA'DA bugün beklenen en yüksek sıcaklık 41 derece olacak. Uzmanlardan önemli uyarılar var: "Açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın."

Gölgede hissedilen sıcaklık değerlerinin İstanbul'da 37, İzmir'de 41, Ankara'da 40, Antalya’da 44 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye bugünden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek. Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı. Meteoroloji son olarak da Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri için 2-6 Temmuz'da "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısında bulundu, açıklamada "Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir" denildi.

Uzmanlar sıcak hava dalgasının, özellikle kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı olanlar açısından önemli bir risk oluşturacağını söyledi.

Sağlık üzerinde sıcaklığın tek başına önemli olmadığını, sıcaklıkla birlikte nemin de önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar şu önerilerde bulundular: "Nem ve sıcaklık değerleri, hissedilen sıcaklığı artırıyor. Bir yandan hava ısınırken bir yandan da nem de yüksekse özellikle kronik hastalığı ile kalp ve damar sistemi sorunu olanlarda önemli sorunlara yol açabilir. Sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları, kusma gibi sorunlara yol açabilir. Bu belirtilerin bir kişide görülmesi durumunda yapılması gereken en önemli şey, kişinin kan basıncı düzeyinin takibe alınması ve ilk yardım uygulamasıyla birlikte kişiye bol sıvı verilmesi. Bunlar yapıldıktan sonra kişinin hemen birinci basamak sağlık kuruluşu ya da acil servise götürülerek ilgili hekime kontrol ettirilmesi sağlanmalıdır.

BOL SIVI TÜKETİN, KAT KAT GİYİNMEYİN

En önemli önlemlerden ilki havanın en sıcak olduğu durumlarda ve özellikle güneş ışığının daha dik açılarla geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmak gerekir. İkinci en önemli önlem ise vücudun sıvı ihtiyacının olabildiğince yüksek düzeyde karşılanmasıdır. Sıcaklık, ısı ve nem artışı insanlarda terleme yoluyla sıvı kaybına daha çok yol açar. Sıcak havalarda bol su tüketmekte fayda var. Vücudu mineral kaybından da mümkün olduğunca korumak gerekir. Bu noktada aşırı sıcak havalarda bol bol sıvı gıdaların alınmasında, aşırı hareketsiz bir yaşam tarzından uzak durulmasında ve mümkün olduğunca vücuttaki ısı transferini azaltan kat kat giyinmekten kaçınılmasında fayda var."