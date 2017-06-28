Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100255
ALTIN
141.126
DOLAR
3.5148
STERLIN
4.5590
EURO
3.9987
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye yol açıyor
Dikkat! Gece yeme sendromu obeziteye...
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam suyu uyarısı
Kalp ve tansiyon hastalarına şalgam...
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı bandı'
İğne olmaktan korkanlar için 'aşı...

Alanya'ya meteorolojiden sıcak uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz Bölgesi için 30 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Sıcaklığın Antalya’da 44 dereceyi bulacağı kaydedildi.

Alanya'ya meteorolojiden sıcak uyarısı

Meteoroloji, Batı Akdeniz Bölgesi için 30 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında sıcak hava dalgası uyarısında bulundu. Sıcaklığın Antalya’da 44 dereceyi bulacağı kaydedildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 18:24
Alanya'ya meteorolojiden sıcak uyarısı
banner404

ALANYA Kaymakamlığı tarafından yayınlanan ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 30 Haziran Cuma (yarın) gününden itibaren başlayarak artacak hava sıcaklığının, 3 Temmuz Pazartesi'ne kadar etkisini artırarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Bu hafta sonu sıcaklığın Muğla'da 44, Burdur'da 42, Antalya'da 44, Isparta'da 40 dereceye ulaşmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında Pazartesi itibariyle etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."
DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 5 DERECE
Öte yandan dün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar deniz ve su parklarını doldurdu. Bazıları ise Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar odasında eksi 5 derecede kartopu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı. Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler deniz ve su parkına akın etti. Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve su parkındaki havuzlarda yüzerek serinlemeye çalıştı. Sıcak hava nedeniyle caddelerdeki insan yoğunluğunun da azaldığı gözlendi. Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar odasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.06.2017 18:43
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiBatı Akdeniz BölgesiSıcak Hava DalgasıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Sıcaklıklar artıyor| 26 Haziran 2017 yurtta hava durumu
Sıcaklıklar artıyor| 26 Haziran 2017 yurtta hava durumu
Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı
Meteoroloji'den Antalya'ya uyarı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals