Alanya'ya meteorolojiden sıcak uyarısı

ALANYA Kaymakamlığı tarafından yayınlanan ve Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 30 Haziran Cuma (yarın) gününden itibaren başlayarak artacak hava sıcaklığının, 3 Temmuz Pazartesi'ne kadar etkisini artırarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Bu hafta sonu sıcaklığın Muğla'da 44, Burdur'da 42, Antalya'da 44, Isparta'da 40 dereceye ulaşmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında Pazartesi itibariyle etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edilmektedir. Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00- 16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."

DIŞARISI 40, İÇERİSİ EKSİ 5 DERECE

Öte yandan dün hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar deniz ve su parklarını doldurdu. Bazıları ise Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar odasında eksi 5 derecede kartopu oynayıp, botla kayarak serinlemeye çalıştı. Antalya'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, deniz suyu sıcaklığı 28 derece ölçüldü. Nem oranının yüzde 70'e ulaştığı turizm kentinde, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile tatilciler deniz ve su parkına akın etti. Yerli ve yabancı tatilciler, denizde ve su parkındaki havuzlarda yüzerek serinlemeye çalıştı. Sıcak hava nedeniyle caddelerdeki insan yoğunluğunun da azaldığı gözlendi. Bunaltan sıcaklarda farklı eğlence arayanlar, deniz ve su parklarını yeterli bulmayanlar, Antalya Akvaryum'da özel hazırlanan kar odasında serinlemeyi tercih etti. Eksi 5 derecede özel montlarla kar odasına girenler, botla kayıp, kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.