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Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı

Libya üzerinde gelen çöl sıcağı Karadeniz'e kadar ulaştı. Yurt genelinde etkili oluyor. Akdeniz'de Perşembe-Cumartesi arası sıcaklık rekoru kırılabilir.Kavurucu sıcakların yurt genelinde 4 gün sürmesi bekleniyor

Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı

Libya üzerinde gelen çöl sıcağı Karadeniz'e kadar ulaştı. Yurt genelinde etkili oluyor. Akdeniz'de Perşembe-Cumartesi arası sıcaklık rekoru kırılabilir.Kavurucu sıcakların yurt genelinde 4 gün sürmesi bekleniyor

27 Haziran 2017 Salı 13:23
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
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AKDENİZ sahillerinde çöl sıcağı var. Güneşin altında hissedilen sıcaklık 45 derece. Akdeniz'de sıcaklık güneşin altında 45 derece hissedilecek.
Alanya'da bir haftalık hava durumu şöyle:   


2017-06-27    Salı               34°C     20°C
2017-06-28    Çarşamba    33°C     18°C
2017-06-29    Perşembe    34°C     22°C
2017-06-30    Cuma           38°C     26°C
2017-07-01    Cumartesi   38°C     25°C
2017-07-02    Pazar           38°C     19°C
2017-07-03    Pazartesi     40°C     27°C
 

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Son Güncelleme: 27.06.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
SıcaklıkAlanya Hava DurumuAlanyaAntalya
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