Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı

AKDENİZ sahillerinde çöl sıcağı var. Güneşin altında hissedilen sıcaklık 45 derece. Akdeniz'de sıcaklık güneşin altında 45 derece hissedilecek.
Alanya'da bir haftalık hava durumu şöyle:
2017-06-27 Salı 34°C 20°C
2017-06-28 Çarşamba 33°C 18°C
2017-06-29 Perşembe 34°C 22°C
2017-06-30 Cuma 38°C 26°C
2017-07-01 Cumartesi 38°C 25°C
2017-07-02 Pazar 38°C 19°C
2017-07-03 Pazartesi 40°C 27°C
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