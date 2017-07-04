Afrika sıcaklarından sonra serin hava geldi!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Çorum ve Kütahya çevreleri ile Giresun, Rize ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Sinop’un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI GELDİ!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar düşerken, yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.

Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Sinop’un batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (Lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.