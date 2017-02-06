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06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu

7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

06 Şubat 2017 Pazartesi 18:40
7 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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Alanya'da yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 78 olması ve rüzgar hızının ortalama 9.66 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/02/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

08/02/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.

09/02/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 19° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

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