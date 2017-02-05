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6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

05 Şubat 2017 Pazar 18:22
6 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 17° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 72 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/02/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 10° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

07/02/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Sağanak Yağışlı olacak.

08/02/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Çok Bulutlu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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