6 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 64 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
06/09/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 31° derece ve en düşük 25° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Kısmen Güneşli olacak.
07/09/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.
08/09/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.