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3 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

3 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

02 Şubat 2017 Perşembe 18:35
3 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 16° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 45 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

03/02/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Kısmen Güneşli olacak.

04/02/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 16° derece ve en düşük 6° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

05/02/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 10° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

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