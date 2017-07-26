27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 32° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 59 olması ve rüzgar hızının ortalama 3.22 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/07/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

28/07/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Genellikle Güneşli olacak.

29/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.