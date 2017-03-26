Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.409
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5070
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Mart 2017 Alanya -...
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
Engelli çocuklara 'At'la terapi'
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200 bini geçti
TÜRKÖK projesinde bağışçı sayısı 200...

26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

26 Mart 2017 Pazar 16:59
26 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
banner404

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 73 olması ve rüzgar hızının ortalama 12.87 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

27/03/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 9° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Bulutlu olacak.

28/03/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 6° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Genellikle Güneşli olacak.

29/03/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 6° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
24 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
24 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
21 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
21 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals