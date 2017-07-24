25 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 33° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 65 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/07/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

26/07/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 33° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

27/07/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 32° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.