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25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:56
25 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 52 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/04/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

26/04/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

27/04/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntalyaMeteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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