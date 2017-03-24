25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 31 olması ve rüzgar hızının ortalama 17.70 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

25/03/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

26/03/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 20° derece ve en düşük 13° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Genellikle Güneşli olacak.

27/03/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 11° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Hafif Yağmurlu olacak.