22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 21° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında yarın için nem oranının yüzde 63 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

22/04/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

23/04/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 15° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

24/04/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 16° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.