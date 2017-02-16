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17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

16 Şubat 2017 Perşembe 18:12
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 14° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 17 olması ve rüzgar hızının ortalama 33.80 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

17/02/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 1° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

18/02/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

19/02/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Kısmen Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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