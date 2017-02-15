16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 12° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 22 olması ve rüzgar hızının ortalama 38.62 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

16/02/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

17/02/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 1° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

18/02/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 8° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.