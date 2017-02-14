15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 14° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 20 olması ve rüzgar hızının ortalama 24.14 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

15/02/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

16/02/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

17/02/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 15° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.