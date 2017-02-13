14 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 13° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 19 olması ve rüzgar hızının ortalama 27.36 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

14/02/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

15/02/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 14° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

16/02/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.