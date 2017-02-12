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13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

12 Şubat 2017 Pazar 17:55
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 13° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 36 olması ve rüzgar hızının ortalama 12.87 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

13/02/2017, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Güneşli olacak.

14/02/2017, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 12° derece ve en düşük 2° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Güneşli olacak.

15/02/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 13° derece ve en düşük 4° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

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