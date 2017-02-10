11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 17.70 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor

11/02/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 7° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

12/02/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.