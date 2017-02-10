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11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

10 Şubat 2017 Cuma 17:44
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya'da yarın hava sıcaklığının 18° derece civarında olması ve havanın Kısmen Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 68 olması ve rüzgar hızının ortalama 17.70 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor

11/02/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 18° derece ve en düşük 7° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Çok Bulutlu olacak.

12/02/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 17° derece ve en düşük 3° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

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