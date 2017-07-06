07 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:
Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 38° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 61 olması ve rüzgar hızının ortalama 16.09 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.
07/07/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.
08/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.
09/07/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.