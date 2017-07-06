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07 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

07 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
07 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 38° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 61 olması ve rüzgar hızının ortalama 16.09 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

07/07/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

08/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.

09/07/2017, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 24° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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