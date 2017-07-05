06 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 36° derece civarında olması ve havanın Genellikle Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 66 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

06/07/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 36° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

07/07/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

08/07/2017, Cumartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 38° derece ve en düşük 26° derece şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü hava Güneşli olacak.