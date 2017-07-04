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05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporlarını açıkladı. Peki Alanya'da yarın hava durumu nasıl olacak?

04 Temmuz 2017 Salı 17:58
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
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İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Antalya bölgesinde ve civarında yarın hava sıcaklığının 37° derece civarında olması ve havanın Güneşli olması bekleniyor. Alanya'da yarın için nem oranının yüzde 75 olması ve rüzgar hızının ortalama 8.05 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

05/07/2017, Çarşamba günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 37° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Çarşamba günü hava Güneşli olacak.

06/07/2017, Perşembe günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 37° derece ve en düşük 28° derece şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü hava Güneşli olacak.

07/07/2017, Cuma günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 39° derece ve en düşük 27° derece şeklinde olması bekleniyor. Cuma günü hava Güneşli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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