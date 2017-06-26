Zeytinli baklava ilgi görüyor

EDREMİT ilçesinde zeytin ve zeytinyağı satış ve üretimi yapan bir firma Ramazan Bayramı'nda gelen müşterilerine ikram etmek için zeytinli baklava üretti. Görünüş olarak normal baklavalara benzeyen zeytinli baklava iç malzemesi ile farklılık oluşturuyor. Zeytin reçeli için üretilen tatlandırılmış zeytinlerden iç malzemesi olan baklava büyük ilgi görüyor.

Zeytinli baklava yaparak müşterilerine bayram boyunca ikram eden Zafer Soykara, “Bayramlarda genelde tatlı ikram edildiği için baklava da bölgede çok yaygın bir ikram. Bölgemizde zeytinyağı baklavalarda kullanıldığı için ilk baştan oradan yola çıktık. Terbiyelediğimiz zeytini de baklavanın içerisine koymayı düşündük. İçinde hem ceviz, hem de zeytin vardır. Ticari maksatlı değil ama bayramda sunuyoruz” dedi.

Müşterilerden Doğukan Gümüş ise "Zeytinli baklava değişik bir lezzet olmuş. Zeytini baklavada görmek o tadı hissetmek çok güzeldi. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Müşterilerine farklı bir lezzet ve ikram yapmak isteyen Soykara ürettikleri yaklaşık 20 kilo baklavayı bayram boyunca iş yerinde müşterilerine ikram edecek.