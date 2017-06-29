'Zehirlendim' oyunu tutmadı

TÜRKİYE'DEKİ tatili sırasında zehirlendiğini iddia edip iki haftalık tatil masrafını talep eden İngiliz turist, Facebook'a yüklediği 79 fotoğraflık albüm ile yakayı ele verdi. İngiltere'de yaşayan vücut geliştirmeci Leon Roberts, Türkiye'ye tatile geldikten sonra zehirlendiği gerekçesiyle seyahat firmasından ve otelden tazminat talep etti. Ancak vücut geliştirmecinin zehirlendiğini söylediği tarihlerde, Türkiye'de yemek yerken çektirdiği fotoğraflar kendisini ele vermesine neden oldu.

38 yaşındaki Roberts, Türkiye'deki tatilinde zehirlendiğini ve bütün tatilini hasta geçirdiğini iddia etti. Roberts, bunun karşılığında seyahat firmasından tazminat talep etti. Ancak Roberts, Facebook hesabına Türkiye'de yemek yerken, yüzüp, eğlenirken çekilen 79 fotoğraflık albümünü koyunca yakayı ele verdi. Roberts, tatil firmasından tazminat için iki haftalık masraflarını talep etmişti. İngiliz Daily Mail Gazetesi, fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Roberts'in tazminat talebini geri çektiğini yazdı.

DAVALARA KARŞI ÖNLEM

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), yaklaşık 2 yıldır devam eden bu önemli sorunla ilgili tüm üyelerine duyuru yaparak, İngiliz turistlerin açtıkları davalarla ilgili sorun yaşayanlardan geri dönüş yapmalarını talep etti. Bu şekilde açılan tüm davalar belirlenecek ve kaybedilen haksız tazminatlarla ilgili çalışma yürütülecek. İngiltere Büyükelçiliği ve ilgili birimlerle yapılan görüşmeler neticesinde de sahte hastalık nedeniyle açılan davalara ilişkin gerekli hukuki girişimlerde bulunulacak. Bununla ilgili itiraz süreçlerinde kullanılması amacıyla örnek bir uyarı yazısı ve otellerin doldurabileceği bir form da hazırlandı.

'OTELDE ZEHİRLENDİK' DİYE DAVA AÇIYORLAR

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, bu olayın önemli bir sorun haline geldiğini ve İngiliz turistlerin bir alışkanlığa dönüştürdüğünü belirtti. Erkan Yağcı, bu aldatmacanın İspanya ve Portekiz'de başladığını, Türkiye için de son 2 yıldır büyük bir soruna dönüştüğünü söyledi. İngiliz turistlerin ülkelerine döndükten sonra, 'otelde midemiz bozuldu' ya da 'gıda zehirlenmesi yaşadık' diye tazminat talebinde bulunduğunu aktaran Erkan Yağcı şöyle dedi: “Bu normal tatil destinasyonlarında olabilecek şeyler. Ama artık bu durum yanıltıcı bir şekilde iddia edilip, tatil parasını geri koparma noktasında bir model oluşturmaya başladı. Artık İspanya ve Portekiz'de tahammül edilemeyecek noktaya geldi. Çünkü bu durumda avukatlar, hukuk büroları devreye giriyor. Adam 800- 900 poundluk tatile geliyor ve karşılığında 5- 10 bin poundluk tazminat talebi oluyor. Nedeni de yediklerinden kaynaklı gıda zehirlenmesi. Ama bunun bir ispatı da yok, oteldeyken şikayeti de yok."

İKİ YILDIR TÜRKİYE'DE CİDDİ SORUN

İngiltere'deki sistemin açıklarından kaynaklanan bir problem olduğunu anlatan Yağcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İki yıldır da Türkiye'de bu problem yaşanıyor. Özellikle Antalya'da son 1-1.5 yılda ciddi anlamda şahsen tanık olduk. Gidiyor otelden, 1 yıl geçmiş ve size bir yazı geliyor, 'oteldeyken şundan-bundan dolayı midem bozuldu, şu kadar para tazminat istiyorum' diye. Ve bu sadece İngiliz turistin yaptığı bir hak iddiasına dönüştü. En sonunda İspanya ve Portekiz ve oradaki İngiliz tur operatörleri bunu sorun haline getirdi. İngiltere Dışişleri ve Adalet bakanlıklarıyla görüşüldü. Bu durum hem tur operatörlerini hem otelcileri zor durumda bırakıyor."

'1000 KİŞİ YEMEK YİYOR, SADECE İNGİLİZLER ŞİKAYETÇİ'

Bu şikayetin sadece İngiliz turistlerden geldiğini belirten Yağcı şöyle konuştu:

“Otelde 1000 insan yemek yiyor, sadece İngiliz turistten şikayet geliyor. En sonunda İngiltere Dışişleri Bakanlığı da 'gerçekten sorun yaşadıysanız bunu otelde rapor edin, doktora gidin, aksi takdirde yanıltıcı bilgi veriyorsanız da hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız' diye bir açıklama yaptı. Gerçekten problem yaşamışlarsa gelsinler oteldeki doktora görünsün ve orada raporlansın. Ama döndükten 6 ay, 1 sene sonra oradaki açıkları kullanarak yapmaları bizim için haksızlık."

'15 BİN POUND TAZMİNAT İSTİYORLAR'

Müşterinin kendi yaptığı sözleşmeye göre İngiltere'deki Thomas Cook, TUI gibi tur operatörlerine dava açtığını anlatan Yağcı, “Bizim de tur operatörleriyle anlaşmalarımız gereği, kaybettikleri tazminatları bize, otellere rücu etme hakkı var. Bu davalarda 5 bin pound'dan başlayıp 15 bin pound'a kadar çıkabilen tazminat durumu da oluşuyor. Tatil ücretinin 10 katını geri alıyor" dedi.