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Zabıtalar Anıtkabir'de

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 191. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Anıtkabir'e yürüdü

Zabıtalar Anıtkabir'de

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 191. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Anıtkabir'e yürüdü

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:49
Zabıtalar Anıtkabir'de
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ZABITA Teşkilatı'nın 191. yıl dönümü, Türkiye'nin her ilinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediye binası önünden Anıtkabir'e yürüdü. Kortejde Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, zabıta amirleri, zabıta personeli ile Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen zabıta atlı birlikleri yer aldı. Kortej Anıtkabir'de Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulunuldu. 
3 yıldır bu etkinliği farkındalık amaçlı sürdürdüklerini ifade eden Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Karabudak, "Biz insanlar adına günün 24 saati çalışıyoruz, bizi tanıyın ve hayali kahramanlara inanmayın" şeklinde konuştu. Anıtkabir Özel Anı Defteri'ni imzalayan Karabudak, deftere şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, Türkiye'deki tüm Zabıta Teşkilatları olarak Zabıta Haftası kutlamaları nedeniyle huzurunuzda bulunuyoruz. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi koruma, sürdürme, çağdaş uygarlık seviyesine çıkma ilkeleriniz ışığında Zabıta Teşkilatları olarak halkımızın sağlık, güven ve huzurunun teminatının sağlanmasındaki kararlılığımız tamdır. Zabıta Teşkilatlarımız birliktelik, bütünlük anlayışı içerisinde şehirlerimizin sorunlarının çözümüne, huzur ve güvenine önemli katkılar sağlamakla görevlerini kollektif bir şuur ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmektedir. Bizlere bıraktığınız temel ilkeler ışığında Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin teminatı olan kurumlarımız arasında kanunlardan aldığımız güç ile resmi kısveli bir kolluk kuvveti olarak halkımızın huzur, sağlık ve güvenin sağlanmasında önemli teminatlarından biri olan teşkilatımız içinde bulunduğu zamanın idrakı ile donanım ve yenilenme kabiliyetini muhafaza etmekte, değişen şartlara büyük bir başarı ile intibak etmektedir. Bu inançla teşkilat olarak kutlamakta olduğumuz Zabıta Haftası milletimize ve Zabıta Teşkilatı'na hayırlı olmasını diliyor, derin saygılarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun."
Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta TeşkilatıAnıtkabirAnkara
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