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'Yürüyüşün amacı adalet değil'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı alanın önüne hayvan gübresi dökülmesine ilişkin, "sabotaj kokan şeyler" dedi

'Yürüyüşün amacı adalet değil'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konakladığı alanın önüne hayvan gübresi dökülmesine ilişkin, "sabotaj kokan şeyler" dedi

29 Haziran 2017 Perşembe 15:07
'Yürüyüşün amacı adalet değil'
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NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında konakladığı alana gübre dökülmesi ve yürüyüş güzergahında mermi bulunmasıyla ilgili olarak, "Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının hemen akabinde başlayan bu süreci, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde, 2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de adalet değil" dedi.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 15:09
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Mahir ÜnalCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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