Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88309
ALTIN
144.128
DOLAR
3.6552
STERLIN
4.5465
EURO
3.8572
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
Yaşlılık psikolojisinde bunlara dikkat
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek
’Altın Yumurta’ ile tüp bebek

Yürek yakan görüntü! Böyle karşıladılar

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın naaşı, memleketi Samsun'a  getirildi

Yürek yakan görüntü! Böyle karşıladılar

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda şehit olan uzman çavuş Salih Kayan'ın naaşı, memleketi Samsun'a  getirildi

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:29
Yürek yakan görüntü! Böyle karşıladılar
banner404

ASKERİ uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Kayan'ın  (27) cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye  Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile  askeri erkan tarafından karşılandı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan alınıp bir süre  askerlerin omzunda taşındı. Bu sırada şehidin annesi Nariye ile eşi Büşra Kayan,  gözyaşlarına hakim olamadı. Hamile olan şehit eşinin, "Seni evde çok bekledim."  diyerek ağlaması törene katılanları duygulandırdı.Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu  sırada gözyaşlarına hakim olamadı.Şehit Kayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ladik ilçesinin  Doğankaş Mahallesi'ne götürüldü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amanos DağlarıYürek Yakan GörüntüUzman çavuş Salih KayanSamsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte son referandum anket sonuçları
İşte son referandum anket sonuçları
Reina saldırganını saklayan terörist için tutuklama talebi
Reina saldırganını saklayan terörist için tutuklama talebi
Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kıza saldırı açıklaması

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals