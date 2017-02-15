Yürek yakan görüntü! Böyle karşıladılar

ASKERİ uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Kayan'ın (27) cenazesi, ailesinin yanı sıra Vali İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile askeri erkan tarafından karşılandı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan alınıp bir süre askerlerin omzunda taşındı. Bu sırada şehidin annesi Nariye ile eşi Büşra Kayan, gözyaşlarına hakim olamadı. Hamile olan şehit eşinin, "Seni evde çok bekledim." diyerek ağlaması törene katılanları duygulandırdı.Şehidin naaşını taşıyan uçakla Samsun'a gelen silah arkadaşları da bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.Şehit Kayan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ladik ilçesinin Doğankaş Mahallesi'ne götürüldü.