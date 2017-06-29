Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100356
ALTIN
140.752
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.5722
EURO
4.0215
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Yürek burkan kaza

Samsun'da kullandığı otomobil ile kaza yapan ve 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaralanan annenin zor anları objektiflere yansıdı. Kazada yaralanan annenin kendi yarasını unutup kızının elini tutarak teselli etmeye çalışması yürekleri dağladı

Yürek burkan kaza

Samsun'da kullandığı otomobil ile kaza yapan ve 16 yaşındaki kızıyla birlikte yaralanan annenin zor anları objektiflere yansıdı. Kazada yaralanan annenin kendi yarasını unutup kızının elini tutarak teselli etmeye çalışması yürekleri dağladı

29 Haziran 2017 Perşembe 16:40
Yürek burkan kaza
banner404

KAZA, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi Tütün İskelesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde ikamet eden Huriye Cincili (31), lise öğrencisi olan 16 yaşındaki kızı Feyzanur Dalman ile iş görüşmesine gitmek için otomobil ile yola çıktı. Huriye Cincili’nin kullandığı 06 AHM 79 plakalı otomobil, Fayil Şimşek yönetimindeki 55 M 1037 plakalı dolmuş minibüse çarptıktan sonra karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Halil İbrahim Nair idaresindeki 55 D 1561 plakalı dolmuşa çarptı.
Kazada, sürücü anne ile yanındaki kızı yaralandı. Kendi acısını ve yarasını unutup yaralı kızının elini tutup bırakmayan anne uzun süre onu teselli etti. Yaralı kadını trafik polisi de yüzüne su vurup sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Servis ekipleri anne Huriye Cincili'yi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kızı Feyzanur Dalman'ı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Anne-kız kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 29.06.2017 16:45
Anahtar Kelimeler:
SamsunYürek BurkanKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanlara 'sıcak' izni verildi
Çalışanlara 'sıcak' izni verildi
Belediye 'bedava' dedi: Vatandaş akın etti
Belediye 'bedava' dedi: Vatandaş akın etti
FETÖ'den 2 polis gözaltına alındı
FETÖ'den 2 polis gözaltına alındı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals