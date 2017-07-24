Yunuslar Boğaz’da renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL Boğazı'nda yunus balıklarının gruplar halinde geçişleri bu yıl sıklıkla görülmeye devam ederken, geçtiğimiz cumartesi bir grup yunusun Boğaz'dan Karadeniz yönüne doğru yaptığı yolculuk görüntülendi. Sabahın erken saatlerinde Arnavutköy Sahili'nden görüntülenen yunusların, Boğaz'ın serin sularında adeta dans ederek yaptığı geçiş renkli görüntüler oluşturdu. Kalabalık bir grup olduğu görülen yunusların arasında yavru yunusların da olduğu gözlendi.
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