'Yunanistan şov yapıyor'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 97. yılı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından verilen resepsiyonda gazetecilerin Yunan Savunma Bakanının Eşek Adası’ndaki görüntüleri ile ilgili sorularına cevap veren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ”Yunan Savunma Bakanı şov yapıyor. Onlar kendi iç kamuoylarına oynuyorlar. Biz de adım adım izliyoruz ve takip ediyoruz. Bütün kurumlarla gerekli istişareyi yapıyoruz. Onların bu şovuna alet olmadan ama Türkiye’nin çıkarlarını da riske atmayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda askerden askere diyaloğumuz var. Onların şovuna alet olacak bir tutum içinde olmayacağız. Türkiye’nin emrivakiye boyun eğmeyeceğini de başta Yunan Savunma Bakanı olmak üzere hepsi çok iyi biliyor” dedi.