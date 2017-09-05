Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.F.B., Y.Y.Y. ve Ö.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.İ., E.T. ve K.K. tutuklandı.

KEŞAN İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı na gelen C.İ., F.F.B., Y.Y.Y., Ö.T., E.T. ve K.K.'nın evrak kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportlarının iptal edildiğini ve 'ByLock' kullanıcısı olduğunu belirledi.

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