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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

05 Eylül 2017 Salı 17:15
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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KEŞAN İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına gelen  C.İ., F.F.B., Y.Y.Y., Ö.T., E.T. ve K.K.'nın evrak kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportlarının iptal edildiğini ve 'ByLock' kullanıcısı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.F.B., Y.Y.Y. ve Ö.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.İ., E.T. ve K.K. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirneİpsala Sınır Kapısı
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