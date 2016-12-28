banner428
banner405

Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin mahkemesi hakkında yeni gelişme

Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye’ye iadesi ile ilgili Yunanistan Yüksek Mahkemesi’ne (Arios Pagos) yapılan itiraz başvurularının 10, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde görüşüleceği bildirildi

Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin mahkemesi hakkında yeni gelişme
banner404
ALINAN bilgiye göre, mahkeme tarafından haklarında iade talebi reddedilen darbeci 5 asker ile ilgili karara itiraz ve Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verilen 3 darbeci askerin temyiz başvuruları, Yüksek Mahkeme’nin Ceza Dairesi’nde 10, 11 ve 13 Ocak’ta görüşülerek karara bağlanacak.
Bu arada, darbecilerin avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios’un, tarafların yaptığı iki ayrı başvurunun birbiriyle alakalı olduğunu iddia ederek, aynı duruşmada görüşülmesi için Yüksek Mahkeme savcılığına yazılı talepte bulunduğu bildirildi.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Yunan avukatların talebinde “avukatlara ve şahitlere kolaylık sağlanması ve hızlı yargılama yapılması” gibi gerekçeler öne sürdüğü belirtildi.
Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.
Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme’ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.
banner355
Etiketler; #Yunanistan #Yunanistana kaçan 8 darbecinin mahkemesi hakkında yeni gelişme #türkiye #Yunanistan Yüksek Mahkemesi #Arios Pagos #Ocak
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Çalıştığı fabrikada bayıldı, hastanede öldü
Sonraki Haber
Rus uçağının düşme nedeni hakkında yeni iddia
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.