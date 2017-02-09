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Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı

Yunanistan’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Türk vatandaşı yakalandı

Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı

Yunanistan’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Türk vatandaşı yakalandı

09 Şubat 2017 Perşembe 08:04
Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı
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YUNAN polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada, Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, kaçakların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu belirtildi.
Polis açıklamasında, Türk kaçaklara yardımcı oldukları belirlenen 38 yaşında bir Tunuslu ile 21 yaşında bir Faslının da gözaltına alındığı kaydedildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanEvros (Meriç) BölgesiELAS
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