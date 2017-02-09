Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı

YUNAN polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada, Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, kaçakların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu belirtildi.
Polis açıklamasında, Türk kaçaklara yardımcı oldukları belirlenen 38 yaşında bir Tunuslu ile 21 yaşında bir Faslının da gözaltına alındığı kaydedildi.
YUNAN polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada, Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.