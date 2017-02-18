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Yunan botu yaklaşmadı!

Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıkları yakınlarındaki nöbete fırtına nedeniyle 4 gün ara verip dün tekrar başlayan Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişini sürdürdü

Yunan botu yaklaşmadı!

Ege Denizi'ndeki Kardak kayalıkları yakınlarındaki nöbete fırtına nedeniyle 4 gün ara verip dün tekrar başlayan Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişini sürdürdü

18 Şubat 2017 Cumartesi 20:29
Yunan botu yaklaşmadı!
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TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında nöbetini sürdürüyor. Dün Yunan botlarının Türk sularına girmek istemesi üzerine yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından bugün bölgede sakin bir bekleyişin hakim olduğu görüldü.

YAKLAŞMIYOR

Sabahın erken saatlerinden itibaren nöbetlerine devam eden Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişini sürdürüyor. Bölgedeki 2 Türk Sahil Güvenlik botundan 1'i kayalıklara yaklaşık 1 mil açıkta bekliyor. Diğeri ise bazen devriye görevine çıkıyor. Yunan sahil güvenlik botunun ise bölgede hareket etmesine rağmen kayalıklara yaklaşmadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziKardak KayalıklarıTürk Ve Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri
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