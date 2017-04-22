YSK’nın ‘mühürsüz oy’ kararı Danıştay’da!

CHP, Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz oylarla ilgili aldığı karara ilişkin Danıştay’a başvurdu. Başvuru sonrası açıklama yapan CHP’nin avukatı Atilla Kart şunları söyledi:

‘Tutanak tutmamışsınız’

“Anayasa açık. İdari işlemler denetime tabi. Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Bunun anlamı nedir? Talebimiz kabul edildiği takdirde Danıştay’ın gerekçesi önemlidir. Gerekçe çok açıktır. Bu yeni baştan tasnifi gerektirir. Bin civarı sandıkta blok oy kullanıldığı sabit. Kullanılan oyların tümünün yeni baştan sayılma zorunluluğu var. Zaten bir tutanak tutmamışsanız o başlı başına ihlaldir hukuki bir sakatlıktır.

‘Yürütme durdurulsun’

“Yargı demokrasiye sahip çıkmak zorunda. Yaptığımız başvuruda, kesin sonucuna kadar yürütmenin durdurulması talebinde de bulunduk. Bu karar netleşemden YSK’nın seçim sonuçlarını kesinleştirmemesi gerekir. Bu doğrultuda yürütmenin durdurulmasını talep ettik. YSK seçimin sonucunu kesinleştirirse yeni bir yeni bir anayasa ihlaline yol açmış olacaktır. Bu ihlalin elbette adli anlamda sonuçları da olacaktır.

AYM ve AİHM’e başvuru

“AYM ve AİHM’e şu anda da başvuru yapılabilir, genel merkezimiz değerlendiriyor. Bizim bu yaptığımız başvuru tümüyle idari işleme yöneliktir. Bu kadar net olgulara rağmen olumsuz karar çıkarsa hem iç hukuk hem uluslararası hukuk alanında gereken yapılacaktır.