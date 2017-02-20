YSK oy pusulalarını tanıttı

YÜKSEK Seçim Kurulu(YSK) 16 Nisan’da yapılması planlanan Anayasa değişikliği referandumunda vatandaşın oy vermek üzere kullanacağı zarfları, tercih mührünü ve oy pusulalarını basına tanıttı. Buna göre, 16 Nisan'da yapılması planlanan halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanarak şeffaf sandıklara atabilecekler.