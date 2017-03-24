YSK'nın "seçim torbası" kararı Resmi Gazete'de

YSK'nın 368 sayılı kararına göre, Seçim Takvimi'nde belirlenen, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri ve sandık kurulu başkanlarının oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alma ve zamanında sandık yerinde bulundurma zorunluluğu hatırlatıldı.



Sandık kurulu başkanlarına torba teslimi yapıldığında, sandık kurulu başkanlarının bu torbaları kendi imkanlarıyla evlerine götürdüğü ve muhafaza ettiği belirtilen kararda, böylece kanunun kendilerine vermediği ancak fiilen uygulanmak zorunda kalınan görevlerin oluştuğuna işaret edildi. Gerek torbaların teslim alınarak eve götürülmesi, gerekse evdeki oy torbalarının oy verme gününe kadar muhafazasının çeşitli sıkıntılar oluşturduğu belirtilen kararda, bu sıkıntıların en önemlilerinden birinin de kamuoyunda, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında Kurulun ve bu uygulamanın tenkit edilmesi olduğu kaydedildi.



Sandık kurulu başkanlarınca teslim alınan oy torbalarının korumasız, güvenliksiz ve günün şartlarına uygun olmayan şekillerde kendi evlerine ulaştırıldığı, bu suretle istenmeyen görüntülerin oluşmasına imkan verilerek, sandık kurulu başkanlarının da zor durumda bırakıldığı anımsatıldı.



Sandık kurulu başkanlarının evlerinde ve araçlarında muhafaza ettikleri oy torbalarının gerekli güvenlik önlemlerinden de yoksun olduğu ifade edilen kararda, ikametlerde muhafaza edilen oy torbalarının buralarda meydana gelebilecek hırsızlık ve yangın gibi olaylarda zayi olabileceği, bu nedenle ilçe seçim kurullarında oy verme günü beklenmeyen sıkıntılara ve oy verme işleminin zamanında başlaması konusunda gecikmelere yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.



Tüm teşkilatlarda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 12 Nisan Çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlarınca, sandık kurulu başkanlarına teslim edilmesi öngörülen malzeme torbalarının dağıtımı esnasında daha önceki seçimlerde istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi bakımından farklı uygulamaların belirlenerek tatbik edilmesi zorunluluğuna işaret edilen kararda, şu ifadelere yer verildi:



"Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; il ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarca sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim etmelerine;



Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde, önceden yayınlanan ilgili genelge ve seçim takviminin uygulanmasına, ilçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal vermemek açısından, malzeme torbalarının eksiksiz tamamlamaları gerektiğine; bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine 22 Mart 2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi."