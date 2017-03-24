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YSK'nın "seçim torbası" kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmesi konusunda aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK'nın "seçim torbası" kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmesi konusunda aldığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Mart 2017 Cuma 09:27
YSK'nın "seçim torbası" kararı Resmi Gazete'de
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YSK'nın 368 sayılı kararına göre, Seçim Takvimi'nde belirlenen, ilçe  seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına  teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri ve sandık kurulu başkanlarının oy  verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından oy verme  araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim alma ve zamanında sandık yerinde  bulundurma zorunluluğu hatırlatıldı.
 
Sandık kurulu başkanlarına torba teslimi yapıldığında, sandık kurulu  başkanlarının bu torbaları kendi imkanlarıyla evlerine götürdüğü ve muhafaza  ettiği belirtilen kararda, böylece kanunun kendilerine vermediği ancak fiilen  uygulanmak zorunda kalınan görevlerin oluştuğuna işaret edildi. Gerek torbaların  teslim alınarak eve götürülmesi, gerekse evdeki oy torbalarının oy verme gününe  kadar muhafazasının çeşitli sıkıntılar oluşturduğu belirtilen kararda, bu  sıkıntıların en önemlilerinden birinin de kamuoyunda, yazılı ve görsel basın  yayın kuruluşlarında Kurulun ve bu uygulamanın tenkit edilmesi olduğu kaydedildi.
 
Sandık kurulu başkanlarınca teslim alınan oy torbalarının korumasız,  güvenliksiz ve günün şartlarına uygun olmayan şekillerde kendi evlerine  ulaştırıldığı, bu suretle istenmeyen görüntülerin oluşmasına imkan verilerek,  sandık kurulu başkanlarının da zor durumda bırakıldığı anımsatıldı.
 
Sandık kurulu başkanlarının evlerinde ve araçlarında muhafaza  ettikleri oy torbalarının gerekli güvenlik önlemlerinden de yoksun olduğu ifade  edilen kararda, ikametlerde muhafaza edilen oy torbalarının buralarda meydana  gelebilecek hırsızlık ve yangın gibi olaylarda zayi olabileceği, bu nedenle ilçe  seçim kurullarında oy verme günü beklenmeyen sıkıntılara ve oy verme işleminin  zamanında başlaması konusunda gecikmelere yol açabileceği değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
Tüm teşkilatlarda uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 12  Nisan Çarşamba gününden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlarınca, sandık kurulu  başkanlarına teslim edilmesi öngörülen malzeme torbalarının dağıtımı esnasında  daha önceki seçimlerde istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi bakımından farklı  uygulamaların belirlenerek tatbik edilmesi zorunluluğuna işaret edilen kararda,  şu ifadelere yer verildi:
 
"Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; il ve ilçe  merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde; ilçe seçim kurulu  başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbalarının bina  sorumlularına tesliminin sağlanmasına, bina sorumlularının da teslim aldığı  malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarca  sandık alanlarına getirerek, görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına  tutanak karşılığı teslim etmelerine;
 
Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde, ilçe seçim kurulu  başkanlıklarınca malzeme torbalarının oy verme günü sandık kurulu başkanlarına  sandık bölgesinde tesliminin sağlanmasına, il ve ilçe merkezi dışında kalan köy,  mahalle ve beldelerde, önceden yayınlanan ilgili genelge ve seçim takviminin  uygulanmasına, ilçe seçim kurulu başkanlıklarının herhangi bir gecikmeye mahal  vermemek açısından, malzeme torbalarının eksiksiz tamamlamaları gerektiğine; bina  sorumlusu görevlendirilen yerlerde, ihtiyaç duyulması halinde bina sorumlularına  yardımcı olmak üzere bina sorumlusu yardımcısı görevlendirilebileceğine 22 Mart  2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteYskYüksek Seçim Kurulu
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