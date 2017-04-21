‘YSK kararları kesindir AYM’ye başvurulamaz’

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin ardından kararın kesinleştiğini savundu. Bozdağ dün A Haber canlı yayınında “YSK’nın bu kararı doğru bir karardır. Çünkü YSK sadece bugün değil geçmişte de benzer konuları değerlendirmiş ve her zaman değerlendirdiğinde benzer yönde karar vermiş” dedi.

‘Oy hakkı yok edilemez’

Seçimleri partilerin yaptığını, sandıklarda parti temsilcilerinin bulunduğunu anlatan Bozdağ, mühürsüz oy pusulası ve zarfların bulunmasının seçmenin iradesinden değil sandık kurulunun eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi. Bozdağ, söz konusu oyların geçerli sayıldığını hatırlattı. Hiçbir kuralın insan hak ve hürriyetlerinin özünü yok edecek şekilde anlamlandırılarak uygulanamayacağının altını çizen Bozdağ, “Oy kullanma vatandaşın hakkıdır. Şekil şartları bu hakkın özünü ve hakkı yok edemez” şeklinde daha önceki yıllarda da çok sayıda karar verildiğine dikkati çekti.

‘Başvurulsa bile...’

“CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurma hakkı var mı?” sorusu üzerine Bozdağ, “YSK kararları kesindir ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamaz” şeklindeki kuralı hatırlatarak, CHP’nin Anayasa Mahkemesine başvurma hakkının bulunmadığına vurgu yaptı. Bozdağ, “Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) halk oylaması kararını inceleme hakkı ve yetkisi yoktur. Anayasaya göre de Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre de yoktur. Bizim kanunlarımıza göre de yoktur. Çünkü anayasamız YSK kararlarının kesin olduğunu ve bu kararlara karşı hiçbir merciye başvurulamayacağını açıkça hükme bağlıyor. Bu ‘hiçbir merci’nin içerisinde AYM de vardır. Böyle bir müracaat yapsa bile AYM’nin, bu müracaat karşısında bunun reddi dışında bir seçeneği önünde yoktur.”

‘AİHM’e gidemez’

Halk oylaması sonuçlarına ilişkin CHP’nin Avrupa İnsan Hakkları Mahkemesine (AİHM) başvuru hakının bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Bozdağ, CHP’den 2014 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mansur Yavaş’ın seçimlerin ardından yaptığı başvurunun AYM tarafından reddedildiğini hatırlattı. Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin bu konunun AİHM’e de gidemeyeceğini bildirdiğini aktardı. Bozdağ ayrıca, AİHM’nin “halk oylaması denetim yetkimin dışında” yönünde karar verdiğini belirtti.

‘Neyi protesto edeceksin?’

“Yüzde 50+1’i, sokakları karıştırarak mı alacaksın? Kriz, kaos yaparak mı alacaksın? Milleti birbirine düşman ederek mi alacaksın? Bundan sonra bu yolla, bu yöntemle siyaset devri kapandı. CHP, yeni başlayan devrin farkında değil. Sayın Kılıçdaroğlu, ana muhalefetin lideri gibi değil, terör örgütünün kullandığı dille konuşur hale geldi. Neyi protesto edeceksin? Her şey milletin gözü önünde oldu ve CHP’nin şahitliğinde oldu.”