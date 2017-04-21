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YSK açıkladı! 1-2 gün içinde...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi

YSK açıkladı! 1-2 gün içinde...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandumla ilgili gerekçeli açıklamayı 1-2 gün içerisinde yapacaklarını söyledi

21 Nisan 2017 Cuma 10:06
YSK açıkladı! 1-2 gün içinde...
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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararlarının gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. Güven'e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu.
Sadi Güven, gazetecilerin sorularına "Bir iki gün içinde." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
YskYüksek Seçim KuruluSadi Güven
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