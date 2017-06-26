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Yoldaki toza halılı çözüm

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi’nde, alt yapı çalışması nedeniyle tozdan rahatsız olan vatandaşlar, çareyi yola ıslak halı ve kilim sermekte buldu.

Yoldaki toza halılı çözüm

Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi’nde, alt yapı çalışması nedeniyle tozdan rahatsız olan vatandaşlar, çareyi yola ıslak halı ve kilim sermekte buldu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:38
Yoldaki toza halılı çözüm
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BELDEYE bağlı Satıbeyler Mahallesi İnönü Sokak’ta yaşayanlar, yaklaşık iki yıl önce alt yapı çalışmaları nedeniyle parke taşları sökülen yolun yapılmamasına tepki gösterdi. Yol kenarındaki evlerde yaşayanlar, yazın gelişiyle araçların geçişi sırasında kalkan tozdan rahatsız olunca, ilginç bir çözüm üretti. Vatandaşlar, tozdan korunmak için kullanmadıkları halı ve kilimleri yola serdi.

Sokak sakinlerinden 53 yaşındaki Mürvet Albuzlu, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını isteyerek, “Ramazan boyunca hep toz içinde kaldık. Camiye hızlı hızlı gidiyourz. Üzerimize giydiğimiz beyaz kıyafetler anında kirleniyor. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

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