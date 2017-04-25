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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Yolda yürürken canından oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yolda yürürken fenalaşan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yolda yürürken canından oldu

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde yolda yürürken fenalaşan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

25 Nisan 2017 Salı 19:30
Yolda yürürken canından oldu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ceditalipaşa Mahallesinde M.B'nin kaldırımda yürürken fenalaşması üzerine çevredeki vatandaşların ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan M.B yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorlar, M.B'nin asıl ölüm sebebinin tam bilinmediğini belirtirken, şahsın ölüm sebebinin adli tıp kurumu tarafından verilecek rapordan sonra anlaşılacak. Olayla ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 25.04.2017 19:32
Anahtar Kelimeler:
Marmaraereğli
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