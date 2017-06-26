Yolda alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

EDİNİLEN bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana yolunda seyir halindeki 33 N 2265 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Otomobilinden çıkan dumanı fark eden sürücü, yol kenarında durdu. Yangın kısa sürede otomobilinin tamamına yayıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangının otomobilinin motor kısmında yaşanan şaseden kaynaklandığı tahmin ediliyor.